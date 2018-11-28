Kuzey Irak'a Hava Harekatı: 3 Terörist Öldürüldü

Irak
'ın Kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk
bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri
terör örgütü PKK
'ya darbe üstüne darbe indiriyor. Bu kapsamdan Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları da imha edildi.
(İHA)
TSK,Hakurk,Irak
28 Kasım 2018 Çarşamba 19:31