28 Kasım 2018, 19:31
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Kuzey Irak'a Hava Harekatı: 3 Terörist Öldürüldü

Irak'ın Kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriyor. Bu kapsamdan Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları da imha edildi.

(İHA) TSK,Hakurk,Irak
28 Kasım 2018 Çarşamba 19:31