Kuzey Irak Çıkarması Yapan Türk İş İnsanları Ticareti Geliştirmek İçin Anlaşma İmzaladı

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:40



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:40

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) öncülüğünde Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentine çıkarma yapan ve aralarında Batman Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Organize Sanayi Başkanlığı üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 80 kişilik iş insanları heyeti Kuzey Irak ile ticaret hacmini genişletmek için Süleymaniye Ticaret Odası Başkanlığı ile ticaret işbirliği protokolü imzaladı. Protokole DTSO Başkanı Mehmet Kaya ile Süleymaniye Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Yasin Rahim tarafından imzalar atıldı.DTSO öncülüğünde Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentine çıkarma yapan ve aralarında Batman Ticaret Odası, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi ile bazı sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 80 kişilik heyet Süleymaniye Ticaret Odası Başkanlığını ziyaret etti. Süleymaniye Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Yasin Rahim ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Türk heyeti, Kuzey Irak ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini nasıl genişletebileceklerini konuştu."Türkiye ile ilişkilerimizi daha da arttırmak istiyoruz"Türk heyetinin ziyaretinden oldukça memnun kaldıklarını belirten Süleymaniye Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Yasin Rahim, Türkiye ile ilişkilerinin olduğunu ancak bunu daha çok geliştirmeyi arzuladıklarını söyledi. Yasin Rahim, "Bu ilişkileri daha ileriye taşımak için sizlerin burada olması çok mühim. Her iki ülke çıkarları için tüccarların gayret etmesi gerekir. Biz Süleymaniye Ticaret Odası olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. İlişkilerimizin düzelmesini ve Türkiye'nin buraya yatırım yapmasını arzuluyoruz. Bugün burada bir protokol imzalayacağız, bunun hayırlı olmasını diliyorum. Ticaretimizin daha da gelişmesi için Türkiye'nin Süleymaniye havaalanına uyguladığı ambargonun kaldırılmasını ve uçak seferlerinin başlatılmasını isteriz. Bu ticaretimizi geliştirecektir. Bu ambargonun kaldırılması için sizlerden destek bekliyoruz. Çünkü havaalanı ticaretin olmazsa olmazıdır. Ayrıca Türkiye'nin Erbil'de olduğu gibi Süleymaniye'ye de bir banka şubesi açmasını istiyoruz. Bunun açılması durumunda Türk iş adamları bölgeye yatırımlarını arttırır ve ticaretimiz gelişir" dedi."Süreç Ortadoğu'da ekonomiyi öne çıkarma sürecidir"Diyarbakır Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise imzalayacakları ticaret protokolünü önemsediklerini söyledi. Sürecin Ortadoğu'da ekonomiyi öne çıkarma süreci olduğunu belirten Kaya, her iki ülke ticaret odaları arasında imzalanacak olan bu protokol ile ilk adımı atacaklarını dile getirdi. Kaya, "Bugün yapacağımız ticaret işbirliği protokolü önemli bir başlangıçtır. Süreç Ortadoğu'da ekonomiyi öne çıkarma sürecidir. İki farklı ülkede yaşamakla birlikte aynı dili kullanan insanlarız. Bu özelliğimizi birlikte ticaret yaparak geliştirmeliyiz. Bu işbirliği hem ülkelerimizi kalkındırma hem de ekonomimizi güçlendirme anlamında önemlidir. Kürtlerin Arap ve Türklerle geliştireceği ekonomi bölgeyi de kalkındıracaktır. Ülkelerimiz arasında zaman zaman siyasi sıkıntılar olabilir ama bu ticaretimizi etkilememeli. Kararlı duruşumuz ülkelerimiz arasındaki sıkıntıyı da minimize edecektir. 16 bin üyesi bulunan Diyarbakır Ticaret Odası heyeti ile buradayız. İlişkilerimizi en üst seviyede ilerletmek istiyoruz" diye konuştu."Güvenlik önemli ancak hiçbir zaman güvenlik ticareti engellememelidir"Bölgeye yapılan çıkarmada karşılaştıkları bazı sorunları da dile getiren DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, güvenliğin önemli olduğunu ancak bunun ticareti etkilememesi gerektiğini kaydetti. Kaya, "Bölgede alınacak güvenlik önlemleri elbette önemlidir. Ancak bunun hiçbir zaman ticareti engellememesi gerektiğine inanıyorum. Süleymaniye havaalanı ile ilgili yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Diyarbakır-Erbil, İstanbul-Süleymaniye uçuşlarının yeniden başlatılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ticaret Bakanı ile bu konuyu görüştük. Yakın zamanda önemli bir mesafe alınacağını umit ediyoruz. Ayrıca 29 Kasım tarihinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Diyarbakır'da tüm bankaların genel müdürlerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıda Süleymaniye'ye banka şubesi kurulması konusunu konuşacağız. Bankaların buraya gerekli yatırımı yapmalarını sağlamak için girişimlerde bulunacağız. Ticaret için banka olmazsa olmazlarımızdandır" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından DTSO Başkanı Mehmet Kaya ile Süleymaniye Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Yasin Rahim arasında Diyarbakır-Süleymaniye iş insanları için ticaret işbirliği protokolü imzalandı. Süleymaniye Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ile Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir arasında da Batman-Süleymaniye ticaret işbirliği imzalandı. İmzalar atıldıktan sonra heyetler karşılıklı olarak hediyeleşti. DTSO adına Süleymaniye Ticaret Odası Başkan Yardımcısına DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane ve yardımcısı Nevin İl hediyesini takdim etti.Türk heyeti daha sonra Süleymaniye'de bulunan ticaret fuarını gezdi. - DİYARBAKIR