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Kuzey Irak heyeti Van'da çiçeklerle karşılandı

Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) tarafından düzenlenen 'Vangölü Havzası Turları' kapsamında kente gelen Kuzey Irak turizm heyeti, çiçeklerle karşılandı.

19.07.2019 13:18 Kuzey Irak heyeti Van
Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) tarafından düzenlenen 'Vangölü Havzası Turları' kapsamında kente gelen Kuzey Irak turizm heyeti, çiçeklerle karşılandı.

VAHATUDER tarafından 18-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Vangölü Havzası Turları kapsamında Kuzey Iraklı turizm heyeti Van'a geldi. VAHATUDER Başkanı Abdullah Tunçdemir tarafından çiçeklerle karşılanan heyet, konaklayacağı Taht Palace Otel'ine geçti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Tunçdemir, Kuzey Irak İnfosu'nun 18-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceğini ifade ederek, "Kuzey Iraklı turizmcilerimiz 5 gün boyunca gerek ilimizin gerekse Van Gölü Havzasının tarihi ve turistik yerlerini gezecek. Bunun yanında ilimizin tanıtımına yönelik önemli toplantılarında gerçekleşeceği bu ziyarette emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - VAN
Kaynak: İHA
Irak, Van, Güncel

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