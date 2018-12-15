15 Aralık 2018, 16:51
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Kuzey Irak'ta 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Kuzey Irak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerine 14-15 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 7 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - ANKARA Hakurk,Zap bölgesi,TSK,Irak
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:51



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