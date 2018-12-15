Kuzey Irak'ta 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
), Irak
kuzeyi Zap ve Hakurk
bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerine 14-15 Aralık
2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 7 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - ANKARA
Hakurk,Zap bölgesi,TSK,Irak
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:51