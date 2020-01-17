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Kuzey Irak'ta bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin sızma girişimini engellemek maksadıyla attığı el bombasıyla yaralanan askerin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.

17.01.2020 18:41 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:46Kuzey Irak'ta bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyinde teröristlerin sızma girişimini engellemek maksadıyla attığı el bombasıyla yaralanan askerin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta üs bölgesinde görevli kahraman bir silah arkadaşımız teröristlerin sızma girişimini engellemek maksadıyla attığı el bombası ile yaralanmış, tahliye edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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