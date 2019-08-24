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KUzey Irak'ta Pençe 3 harekatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 harekatının başlatıldığını duyurdu.

24.08.2019 10:05 KUzey Irak'ta Pençe 3 harekatı başladı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 harekatının başlatıldığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada; : "Pençe-3 Operasyonu 23 Ağustos 2019 tarihinde başlamıştır. Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir. Operasyon, Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile desteklenmektedir. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir." denildi.
(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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