Kuzey Irak'ta terör hedefleri tam isabetle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör hedefleri tam isabetle vuruldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,"Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA