Kuzey Irak'taki PKK Hedefleri Yerle Bir Edildi

Kuzey Irak
'a düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina
bölgelerine 02-03 Aralık
2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Görevlerini başarıyla icra eden jetlerin emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.
(İHA)
Metina,Irak
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:21