Kuzey Irak
'tan gelen tırdan 79 kilo eroin çıktı Tır dorsesinin klimasına saklanan uyuşturucuya, köpekler algılamasın diye baharat sürmüşler Uyuşturucunun İskenderun Limanı
'ndan Avrupa
ülkelerine gönderilmek için Hatay
'a gönderildiği öğrenildi
HATAY - Kuzey Irak'tan Türkiye
'ye gelen bir tırda, 79 kilo eroin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Hatay Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Irak'tan Habur Sınır Kapısı
'ndan Türkiye'ye geçirilen yabancı plakalı tırı, Gaziantep
'in Nurdağı
ilçesinde durdurdu. Tırda, 'Dante
' isimli hassas burunlu köpek tarafından yapılan aramada, dorsenin klimasının içerisinde gizlenmiş 79 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan tır sürücüsü M.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uyuşturucunun İskenderun Limanı'ndan Avrupa ülkelerine gönderilmek için Hatay'a gönderildiği öğrenildi. Öte yandan uyuşturucu maddenin köpekler tarafından algılanmaması için üzerlerine baharat sürüldüğü öğrenildi.
İskenderun Limanı, Hatay, Irak, 3. Sayfa
Kaynak: İHA