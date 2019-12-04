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Kuzey İrlanda'da polis arabasına bomba atıldı

Kuzey İrlanda başkenti Belfast'ta dün gece bir polis arabasına bomba atıldı.

04.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:48Kuzey İrlanda'da polis arabasına bomba atıldı

Kuzey İrlanda başkenti Belfast'ta dün gece bir polis arabasına bomba atıldı.

Yerel medya kuruluşu BelfastLive'a göre, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta yer alana Milltown Yolu'nda saat gece 02: 00 sularında rutin kontrole çıkan polis arabasına bomba atıldığı belirtildi. Başkomiser Jonathan Roberts, söz konusu saldırıda yaralanan kimsenin olmadığını söyledi ve olayı şöyle anlattı:

"Yüksek bir patlama sesi duyuldu ve sonra Land Rover güvenlik altında alındı. Neyse ki aracın içindeki hiçbir polis yara almadı ve arabada da bir hasar oluşmadı. Bölgedeki herkesin güvenliği için başlatılan operasyon sürüyor."

Saldırıyı kimin düzenlediği henüz belirlenemezken, saldırganların polislere zarar vermeyi amaçladıkları vurgulandı.



Kuzey İrlanda, Polis, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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