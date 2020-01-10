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Kuzey İrlanda'da taraflar bölgesel hükümet için anlaştı

Kuzey İrlanda'da İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi (DUP) ve ayrılıkçı Sinn Fein bölgesel hükümeti kurma konusunda anlaştı.

10.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:40Kuzey İrlanda'da taraflar bölgesel hükümet için anlaştı
Kuzey İrlanda'da ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi (DUP) ve ayrılıkçı Sinn Fein bölgesel hükümeti kurma konusunda anlaştı.
Taraflar arasında 3 yıldır sürdürülen müzakerelerin ardından İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'nin hazırladığı ve dün DUP'un destek açıkladığı uzlaşma taslağına Sinn Fein de destek verme kararı aldı.
İrlanda milliyetçisi en büyük parti ve İngiltere'ye bağlı kalmaktan yana kesimleri temsil eden en büyük partinin koalisyonu şeklinde kurulması gereken hükümet, 3 yıl önce Sinn Fein'in çekilmesiyle çökmüştü.
Sinn Fein, hakkındaki yolsuzluk iddiası nedeniyle DUP lideri Arlene Foster'ın istifasını istemiş ancak bu talebinin kabul edilmemesi üzerine hükümetten çekilme kararı almıştı.
Kuzey İrlanda'da hükümet krizinin sürmesi halinde, özerk bölgenin yeniden İngiltere'nin doğrudan yönetimine girmesi ihtimali bulunuyordu.
Kuzey İrlanda, yıllar süren çatışmalardan sonra 1998'de varılan Hayırlı Cuma Anlaşasından bu yana İngiltere ile birlik taraftarları ile ayrılıkçıların güç paylaşımına dayalı hükümetle yönetiliyor.
Bölge, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde ayrılma sürecini tıkayan bir soruna da dönüşmüştü. Brexit'in Avrupa Birliği üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasına yeniden fiziki sınır koymasının, terör olaylarını yeniden canlandıracağından endişe ediliyordu.
İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının dün onayladığı Brexit anlaşması iki İrlanda arasına sınır getirmezken, Kuzey İrlanda ile İngiltere arasına gümrük duvarı girmesini öngörüyor.

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Kaynak: AA

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