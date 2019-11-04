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Kuzey İrlanda'daki silahlı gruplar varlıklarını sürdürüyor

Kuzey İrlanda'da silahlı grupların varlığının, Brexit belirsizliği ve siyasi boşluk nedeniyle hala sürdüğü belirtildi.

04.11.2019 18:44Kuzey İrlanda'daki silahlı gruplar varlıklarını sürdürüyor
Kuzey İrlanda'da silahlı grupların varlığının, Brexit belirsizliği ve siyasi boşluk nedeniyle hala sürdüğü belirtildi.
Merkezi Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde bulunan Bağımsız Raporlama Komisyonu (IRC), Kuzey İrlanda'da silahlı grupların faaliyetlerine son verilmesine yönelik ikinci raporunu yayımladı.
Raporda, devam eden siyasi boşluk, Brexit belirsizliği ve saldırılardaki artışın, Kuzey İrlanda'da silahlı grupların bitişini "son derece zorlaştırdığına" dikkat çekildi.
Bu grupların, Kuzey İrlanda'da "keskin bir gerçeklik" olarak, barış ve uzlaşıya karşı ciddi bir engel teşkil etmeyi sürdürdüğü vurgulandı.
Silahlı grupların varlığının, ancak toplumların karşı karşıya kaldığı ciddi sosyoekonomik mahrumiyetin sistematik olarak ele alınmasının yanı sıra polis ve yargının etkin bir şekilde kullanımıyla sonlanabileceği kaydedildi.
Başarıya ulaşmak için toplumun tümünün destek ve güvenine ihtiyaç duyulduğunun altı çizilerek, bu amaçla ciddi bir kamuoyu yaratılması önerildi.
Anlaşma sonrası yeni örgütler kuruldu
Bölgede 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması'yla, 3 bin 500 kişinin ölümüne neden olan çatışma dönemi sona ermişti. Ancak çatışan örgütlerin üyelerince zaman içinde yeni silahlı gruplar kurulmuştu.
Bölgede ocak ayında Ian Ogle adlı bir işçi İngiltere'ye sadakati savunan Ulster Savunma Birliği (UDA) örgütü, nisanda da gazeteci Lyra McKee, Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) örgütü tarafından öldürülmüştü.
Ayrıca ocakta Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentindeki mahkeme binası önünde bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, olayı Yeni IRA üstlenmişti.
Brexit soruna neden oldu
Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile Avrupa Birliği (AB) üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında sınır oluşturulması tartışmaları, Brexit sürecinde en zorlu konuyu oluşturmuştu.
Başbakan Boris Johnson'ın AB'yle vardığı son anlaşmada Kuzey İrlanda'nın belirli bir süre AB'yle gümrük birliğinde kalması öngörülmüştü.
Kuzey İrlanda, 2016 referandumunda AB'de kalma yönünde oy kullanırken, Brexit sürecinin bölgedeki düşmanlıkları tetikleyebileceği belirtilmişti.
İki üyesi Kuzey İrlanda, birer üyesi de İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti hükümetleri tarafından belirlenen IRC, silahlı grupların varlığına ilişkin rapor yazıp ilgili taraflara sunmakla görevli bulunuyor.

Avrupa Birliği, Kuzey İrlanda, Güncel

Kaynak: AA

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