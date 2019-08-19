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Kuzey İrlanda sınırında patlama

Kuzey İrlanda polisi, İrlanda sınırı yakınlarında el yapımı patlayıcının infilak ettirildiğini açıkladı.

19.08.2019 16:00 Kuzey İrlanda sınırında patlama
Kuzey İrlanda polisi, İrlanda sınırı yakınlarında el yapımı patlayıcının infilak ettirildiğini açıkladı.

Kuzey İrlanda polisi tarafından yapılan açıklamada, İrlanda sınırı yakınlarındaki Fermanagh bölgesinde patlama yaşandığı belirtildi. Açıklamada, saldırıda polislerin hedef alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

İrlanda polisinin cumartesi günü bölgede bomba bulunduğuna yönelik ihbar aldığı, olay yerine intikal eden bomba imha uzmanlarının aramaları sırasında patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Patlamada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - BELFAST

Kuzey İrlanda, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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