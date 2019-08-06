Kuzey İzmir'e Musacalı Barajı müjdesi

Türkiye ekonomisine yılda 16,5 milyon ek gelir sağlayacağı tahmin edilen Musacalı Barajı'nda gövde dolgusunun yapıldığı bildirildi.
DSİ İzmir
Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 yılında tamamlanması hedeflenen Kuzey İzmir'deki Musacalı Barajı'nın sıyırma kazıları, dolusavak kazısı, derivasyon tüneli ve batardo imalatları tamamlandı.
Barajdaki fiziki gerçekleşme oranı yüzde 23'e ulaşırken gövde dolgusu yapımı da başlatıldı.
Musacalı Barajı için 1 milyon 100 bin metreküp dolgu yapılacak.
25 milyon metreküp su tutacak
Musacalı Mahallesi yakınlarındaki Kocadere üzerine inşa edilen barajın gövdesi ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirildi.
Gövde yüksekliği temelden 79 metre olacak baraj 25 milyon metreküp su tutulabilecek ve üreticiye yaklaşık 16,5 milyon lira ek gelir sağlayacak.