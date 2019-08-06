Kuzey İzmir'in yeni yıldızı tam gaz

Son 16 yılda İzmir Bergama'da Çaltıkoru, Yortanlı, Çamavlu, Çamtepe ve Karalar Barajları ile Yukarı Kırıklar ve Bayramcılar Göletlerini işletmeye alan DSİ Genel Müdürlüğü, kuzey İzmir'in yeni gözdesi olacak Musacalı Barajı'nın inşaasına da tam gaz devam ediyor.

Yaz aylarıyla birlikte hız kazanan inşaatta sıyırma kazıları, dolusavak kazısı, derivasyon tüneli ve batardo imalatları tamamlandı. Gövde dolgusuna başlandı. % 23 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan baraj için 1 milyon 100 bin m3 dolgu yapılacak. Projenin 2022 yılında hizmete alınması alınacak.

25 milyon m3 su tutacak

Musacalı Mahallesi yakınlarındaki Kocadere üzerine inşa edilen barajın gövdesi ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirildi. Gövde yüksekliği temelden 79 metre olacak baraj 25 milyon m3 su tutulabilecek.

Üreticiye 16,5 milyon lira ek gelir sağlayacak

32 milyon 692 bin liraya ihale edilen Musacalı Barajı bölge ve ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. 22 bin 950 dekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulayacak baraj, Bergamalı çiftçilere 2019 rakamlarıyla yılda 16 milyon 459 bin lira ek katkı sağlayacak.

118 bin 890 dekar sulama

Son 16 yılda hizmete aldığı 5 baraj ve 2 Gölet ile Bergama'da 112 milyon 669 bin m3 su tutma kapasitesine ulaşan DSİ Genel Müdürlüğü 118 bin 890 dekar araziyi de can suyu sağlıyor. İnşa halindeki Kırcalar ve Musacalı Barajları tamamlandığında ise modern sulamaya açılan alan 144 bin 850 dekara yükselecek.

Modern sulama ile birlikte ilçede ürün çeşitliliği artacak; zeytin, domates sebze meyve gibi ürünlerde verim katlanacak. Tarlalardan iki ya da daha fazla hasat etme olanağına kavuşacak, çiftçi daha çok kazanacak