Kuzey Kafkas Kültür Derneğinden Başkan Yıldırıma Ziyaret

Karamürsel Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Yıldırım'ın bu gün ki misafirleri Karamürsel Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı Mehmet Çeliköz ve yönetim kurulu oldu.

Dernek Başkanı Mehmet Çeliköz Maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a tüm yönetim ve çerkesler adına teşekkür etti. Başkan Yıldırım, Çekres vatandaşlarımızın yaptıkları çalışmalardan ötürü kendilerini tebrik ederek, yapmış oldukları nezaket ziyaretinden ötürü dernek Bakanı ve Yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.