Kuzey karolina'yı dorian vurdu

Florida eyaletini vurması beklenen ancak yönünü değiştirerek ABD'nin doğu kıyısına ilerleyen Dorian Kasırgası, Kuzey Karolina'yı sular altında bıraktı.

Bahamalar'ı yerle bir eden ve 43 kişinin hayatına mal olan Dorian Kasırgası, Florida'ya doğru ilerlerken yön değiştirdi ve ABD'nin doğu kıyısını etkisi altına aldı. Kasırganın seviyesi Kategori 1'e düşse de, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Görüntülerde, insanların yükselen sulardan korunmak için evlerinin çatılarına çıktığı görüldü. Komşular, birbirlerine yardım etmek için tekneler kullandı. Kasırga en çok Ocracoke Adası'nı vururken, adaya yalnızca bot ve uçakla ulaşıldığı bildirildi. Şiddeti Kategori 1 olan kasırga, deniz sularını mahallere doğru iterek binlerce evin giriş katlarını sular altında bıraktı. 228 binden fazla eve ve işyerine elektrik sağlanamadı. Kuzey ve Güney Karolina eyaletlerinde kasırga sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti.

EN ÇOK OCRACOKE ADASI ETKİLENDİ

Zayıflayan Dorian Kasırgası, Kuzey Karolina'da bulunan Ocracoke Adası'na ulaşımın kesilmesine yol açtı. Adaya ancak bot ve uçakla ulaşım sağlanabildi. Adada kitap dükkanı sahibi Leslie Lanier, "Deli gibi bir sel yaşıyoruz. 32 yıldır buradayım ve böyle bir şey görmedim" dedi. Kuzey Karolina Valisi Roy Cooper ise, Ocracoke Adası'nda mahsur kalan binlerce insanın durumlarının kaygı yarattığını söyledi. Vali ayrıca, kasırganın eyaleti terk etmesinin üzerine, acil durum yetkililerinin Ocracoke Adası'na yiyecek ve su yardımı yapmak için yolda olduklarını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sular altında kalan sokaklar

-Evlerin kasırga yüzünden zarar görmesi

-Teknelerin zarar görmesi

-Arabaların sular altında kalması

