Haberler» Dünya» Haber

Kuzey karolina'yı dorian vurdu

07.09.2019 15:24 Kuzey karolina'yı dorian vurdu


Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
17:45   İmamoğlu'nun kültür sanat için yol haritası ve İstanbullu müzisyenlerin beklentileri
17:26   Hindistan'da yaralı antilobu canlı canlı gömdüler
17:25   Hindistan'da yaralı antilobu canlı canlı gömdüler
17:20   Trump'tan rusya ve ukrayna'ya tebrik
17:15   #Susamam klibinde oynayan Mirac, tepki çeken sosyal medya mesajını kaldırdı
16:49   Afganistan'da 6 gazeteci silahlı militanlarca kaçırıldı
16:45   Fransa'da zeytin ağaçlarında ölümcül "Xylella fastidiosa" bakterisine rastlandı