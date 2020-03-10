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Kuzey Kıbrıs'ta koronavirüs vakası tespit edildi

Kuzey Kıbrıs'ta koronavirüs vakası tespit edildi

10.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:02
Kuzey Kıbrıs'ta koronavirüs vakası tespit edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Anadolu Ajansı, koronavirüs teşhisi konulan kişinin Alman asıllı olduğunu aktardı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dünya
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