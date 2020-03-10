Kuzey Kıbrıs'ta koronavirüs vakası tespit edildi
Kuzey Kıbrıs'ta koronavirüs vakası tespit edildi
10.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:02
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.
Anadolu Ajansı, koronavirüs teşhisi konulan kişinin Alman asıllı olduğunu aktardı.
Anadolu Ajansı, koronavirüs teşhisi konulan kişinin Alman asıllı olduğunu aktardı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :Kuzey Kıbrıs'ta koronavirüs vakası tespit edildi
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Haberler
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Haberler
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Haberler
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
Haberler
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Haberler
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
Haberler
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti