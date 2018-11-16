Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 35 Yaşında

Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyetinin (KKTC
) kuruluşunun 35. yıl dönümü resepsiyonla kutlandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, KKTC'nin 35'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayında Cumhuriyet resepsiyonu düzenledi.
Resepsiyona, Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat
, Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat
Başçeri, Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
, ana muhalefet partisi UBP Genel Başkanı Ersin Tatar
, TBMM Başkanvekili Celal Adan
ve heyeti, askeri erkan, milletvekilleri, üst düzey yetkililer, Türk ve yabancı konuklar, Solo Türk pilotları ve davetliler katıldı. Resepsiyonda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da dinleti sundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay resepsiyonun ardından KKTC'den ayrıldı. - LEFKOŞA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,Kıbrıs