Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 6'ya yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de tetkik yapılan 4 kişiden birinde daha koronavirüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
15.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:03
Koronavirüs Çin'de etkisini kaybederken İran ve Avrupa ülkelerinde etkisini artırıyor.Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de son yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. Bakan Pilli, ülkedeki yeni koronavirüs vakasının İngiltere'den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.
VAKALAR ARASINDA 2 KKTC VATANDAŞI VAR
Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden 3'üne yapılan testlerin ise negatif çıktığını ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, koronavirüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü söyledi. KKTC'de koronavirüs teşhisi konulan kişilerin 4'ü turist, 2'si ise KKTC vatandaşı.
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Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Koronavirüs, Kıbrıs, Sağlık, Dünya, Güncel
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