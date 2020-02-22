KKTC'de bir kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Dünya 2 binden fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüs KKTC'de alarma yol açtı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Mağusa kentinde koronavirüsü şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL'DAN BİRLİKTE GELDİĞİ GRUP DA KARANTİNAYA ALINDI

Hastaneye kaldırılan, G.E'nin (74) Kıbrıslı Türk olduğu ve tatil için gittiği Dubai'den, İstanbul aktarması ile dönmesinin ardından, koronavirüsü belirtileri göstermeye başladığı belirtildi. Belirtiler üzerine hastaneye kaldırılan hastanın beraberinde, İstanbul'dan gelen grubun bir kısmının da karantinaya alındığı bildirildi.

Hasta ve yanındaki tüm yolcuların Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde özel olarak koronavirüsü için hazırlanan yere sevk edilmesi bekleniyor.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, hastanın dün acile geldiğini belirterek, "Dün acilden evine gitmiş. Ama bu sabah yeniden gelince, koronavirüs şüphesi nedeniyle hastayı Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk ettik" dedi. Hastanın 74 yaşında olduğunu ifade eden Kalfaoğlu, "Hastamız Dubai'de Çinlilerin de olduğu bir tura katılmış. Buradan döndükten sonra rahatsızlanmış" dedi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan da "Hastanın gözlem altına alındığını, araştırmaların sürdüğünü" belirtti. 74 yaşındaki G.E'nin, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde oluşturulan karantina odasına konulduğu öğrenildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın da konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Çin'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 347'ye çıktığı, toplam koronavirüs bulaşan kişi sayısının ise 11 bin 477'sinin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 288'e yükseldiği bildirilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.