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KKTC'de bir kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Mağusa kentinde koronavirüs şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin, İstanbul'dan beraber geldiği grubun bir kısmının da karantinaya alındığı bildirildi.

22.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:34

Dünya 2 binden fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüs KKTC'de alarma yol açtı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kentinde koronavirüsü şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL'DAN BİRLİKTE GELDİĞİ GRUP DA KARANTİNAYA ALINDI

Hastaneye kaldırılan, G.E'nin (74) Kıbrıslı Türk olduğu ve tatil için gittiği Dubai'den, İstanbul aktarması ile dönmesinin ardından, koronavirüsü belirtileri göstermeye başladığı belirtildi. Belirtiler üzerine hastaneye kaldırılan hastanın beraberinde, İstanbul'dan gelen grubun bir kısmının da karantinaya alındığı bildirildi.

Hasta ve yanındaki tüm yolcuların Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde özel olarak koronavirüsü için hazırlanan yere sevk edilmesi bekleniyor.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, hastanın dün acile geldiğini belirterek, "Dün acilden evine gitmiş. Ama bu sabah yeniden gelince, koronavirüs şüphesi nedeniyle hastayı Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk ettik" dedi. Hastanın 74 yaşında olduğunu ifade eden Kalfaoğlu, "Hastamız Dubai'de Çinlilerin de olduğu bir tura katılmış. Buradan döndükten sonra rahatsızlanmış" dedi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan da "Hastanın gözlem altına alındığını, araştırmaların sürdüğünü" belirtti. 74 yaşındaki G.E'nin, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde oluşturulan karantina odasına konulduğu öğrenildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın da konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Çin'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 347'ye çıktığı, toplam koronavirüs bulaşan kişi sayısının ise 11 bin 477'sinin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 288'e yükseldiği bildirilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

KKTC'de bir kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mağusa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (12)
MEMLEKETİM:Ingiliz yavru Vatan''i diye manset atin. Adamlar en üst düzeyden acik acik mesaj gönderiyor. Suyunu ictigi ekmegini yedigi Türkiye''yle bagimiz bitmeli diye. Sizler hala yavru Vatan diyorsunuz. Ne halleri varsa görsünler.
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GUL:Yavru vatan ne vatanı turklere hastanede bakmıyorlar istersen öl böyle yavru vatanmi olur
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GARİP:yorumlarda kadar cah il tarzda bu hastalık dibimize geldi hala aynı tarzda yorumlar
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BİRİ:Sen mil ete cah il die mosın. Bo na hek in yoh tır.
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NENE HATUN:Öyle yavru doguracagima, taş doğuraydim...
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AC:yavru kumar ve gunah kenti
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BİRADAM:şu yavrunuza yardım edeceğinize gidin doğuya yardım edinde kendi insanlarnızı yoksulluktan kurtarın
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BİRADAM:bırakın şunlara yavru demeye daha dün türkiyeye bağlanmak korkunç diyorlardı eğer biraz gururlu olsanız şunları takmazsınız bile
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HACK:haklısın kardeşim şu yavruya yardım edeceklerine doğu anadoluya yapsınlarda batı gibi zenginleşsin
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BİRADAM:bırakın şunlara yavru falan demeye yavrularınız türkiyeye katılmak korkunç diyorlar bu ne biçim yavru vatan
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