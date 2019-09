"Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nı tanınma sürecinde kuvvetle destekliyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu'nun (KKTKD) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirdiği buluşmanın ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ını (KKTK) insani çabalarında ve tüm platformlarda tanınma sürecinde kuvvetle destekliyoruz." ifadesi yer aldı.KKTKD'nin, KKTK'nın Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi nezdinde ve insani yardım dünyasında resmen tanınması ve Kıbrıs Türk halkının "Uluslararası İnsancıl Hukuk" çerçevesindeki haklarını korumak amacıyla KKTC'nin Girne kentinde düzenlediği buluşmanın ardından sonuç bildirgesi yayımlandı.Bildiride, Kıbrıslı Türklerin uluslararası insani hukuktan kaynaklanan haklarına riayet edilmesi, bu haklarının korunması ve Kızılay ve Kızılhaç Hareketi içerisinde ve diğer insani platformlarda temsil edilmesi hususunun yeniden teyit edilmesine dikkat çekildi.Tarafsız insani yardım alma hakkının insanın yaşam hakkının doğal neticesi olduğunun akılda tutulması gerektiği vurgulanan bildiride, mevcut siyasi bağlamın hassasiyetleri ve kritik özellikleri dolayısıyla büyük bir insani kriz durumunda halkların tarafsız ve yansız insani yardım kuruluşlarına ihtiyacı olabileceğine işaret edildi.Bildiride, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ilgili raporunda tanınma konusuna halel getirmeksizin, somut faydalar sağlamak için yaratıcı çözümler oluşturma tavsiyesi de hatırlatılarak, insani yardım kapasitelerinin Ada'nın her tarafına yerleştirilmesi faaliyetlerine verilecek desteğin önemine dikkat çekildi.1 Mart 2012'de kabul edilen Girne Bildirisi'nin taahhütlerinin hatırlatıldığı ve yeniden teyit edildiği bildiride, KKTK'nin en hassas durumda olan insanlara yardım getirmek ve haysiyetlerini korumak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetler ve çabalar da not edildi.KKTK ile iş birliği çağrısıBildiride, KKTKD'nın kabul ettiği "Usul Kuralları" metnini uygulamaya koymayı taahhüt edilmesi çağrısında bulunularak, "Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri'ni, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesini (ICRC), KKTK ile iş birliği yapmaya ve dayanışmayı temin etmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.ICRC'yi, KKTK'nin başvurusunu eşit bir şekilde ele almaya ve KKTK'yı bir ulusal dernek olarak tanımaya ve KKTK ile bir iş birliği oluşturmaya ve geliştirmeye çağıran bildiride, Ada'nın her iki tarafında da, insani kapasitelerin eşit bir şekilde güçlendirilmesine destek olma çağrısında bulunuldu.Bildiride IFCR, Uluslararası Kızılay ve Kızıl Haç Hareketi, KKTK'nin gelişimini desteklemeye ve teşvik etmeye davet edildi.Uluslararası Hilal İslam Komitesinin (ICIC), KKTK'nin tanınması için insani diplomasi konusundaki çabalarını sürdürmesinin teşvik edildiği bildiride, BM ajansları, insani ıstırabın azaltılmasına yönelik insani çabalarında KKTK'yi tercih edilen paydaş yapmaya davet edildi."KKTK'yı tüm platformlarda tanınma sürecinde destekliyoruz"Bildiri, şu ifadelere yer verildi:"KKTC hükümetini KKTK'ye insani hizmetler alanında kamu mercilerine yardımcı, bağımsız ve tarafsız bir insani ulusal dernek olarak, Kızılay ve Kızıl Haç hareketi temel ilkelerine, kural ve yönetmeliklerine de uygun olarak, yasal zeminini güçlendirmek adına, bir tanıma yasası neşretmeye, KKTK'yi teşkilat gelişimi ve sürdürülebilirliği anlamında uygun bir ortam temin ederek, desteklemeye çağırıyoruz. KKTK'yı insani çabalarında ve tüm platformlarda tanınma sürecinde kuvvetle destekliyoruz."Tarihe 2'nci Girne Bildirisi olarak geçen bildirinin oluşturulduğu toplantıya, 50'ye yakın ülkeden Kızılhaç ve Kızılay ulusal derneği temsilcisi katıldı ve bildiriyi onayladı.