Kuzey Kore ABD'den cesur adımlar bekliyor

Kuzey Koreli yetkili, ABD ve Kuzey Kore arasındaki diplomasinin canlanması için ABD Başkanı Donald Trump'tan cesur adımlar atmasını beklediklerini belirtti.

Yonhap ajansının Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı danışmanı Kim Kye-gwan, Trump'ın siyasi yönden ve karar verme açısından önceki ABD başkanlarından farklı olduğunu ifade etti.

Kim, ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer diplomasinin canlanması için Trump'ın "akılcı tercihler yapmasını ve cesur adımlar atmasını" beklediklerini vurguladı.

Kim ayrıca Amerikalı siyasetçilerin Kuzey Kore'nin "nükleer programına son verdiği takdirde parlak bir geleceğe sahip olabileceği" gibi bir düşünce konusunda takıntılı olduklarını söyledi.

Güney Kore, ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer görüşmelerin iki ya da üç hafta içinde yeniden başlamasının beklediğini duyurmuştu.

Kim'den Trump'a davet

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump'ı Pyongyang'a davet etmişti. Joongang Ilbo gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Kim Jong-un'un, Trump ile bir zirvede daha buluşmak istediği ve ABD Başkanını Pyongyang'a davet ettiği belirtilmişti.

Liderler, Haziran 2018'deki Singapur zirvesinden bu yana Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programını müzakere etmek için üç kez buluştu. Trump, Pyongyang'a giderse Kuzey Kore'nin başkentini ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak.

İki lider, Haziran 2019'da Güney Kore ve Kuzey Kore'nin askerden arındırılmış bölgesinde buluşmuştu. Şubatta Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve sonrası müzakereler durma noktasına gelmişti.

Kaynak: AA