Kuzey Kore
, Washington
bazı tavizler vermezse Amerika Birleşik Devletleri
ile yürütülen nükleer silahlarla ilgili müzakereleri durdurmayı ve füze testlerine tekrar başlamayı düşünüyor.
Geçen ay Vietnam
'da yapılan zirvenin sonuçsuz kalmasında sorumluluğun üst düzey Amerikalı yetkililerinde olduğunu belirten Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui ABD
'nin taleplerine hiç bir şekilde boyun eğmek ve müzakereleri bu şekilde sürdürmek niyetinde olmadıklarını belirtti.
Rus haber ajansı Tass Choe'nin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
ve Beyaz Saray
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
'un "düşmanca ve güvensiz bir atmosfer yaratarak Kuzey Kore ve ABD liderleri arasındaki yapıcı müzakere çabalarını engelledi" şeklinde konuştuğunu aktardı.
Choe ayrıca Devlet Başkanı Kim Jong-un'un yakın bir zamanda nükleer silahlardan arınma müzakereleri ve Kuzey Kore'nin bundan sonra atacağı adımlarla ilgili resmi açıklama yapacağını belirtti.
Choe "Şunu açıkça vurgulamak istiyorum, ABD'nin mafyavari tutumu durumu daha da tehlikeli hale getirecektir," diyerek "fakat her iki lider arasındaki kişisel ilişki hala çok iyi ve aralarındaki kimya gizemli bir şekilde harika" sözlerini ekledi.
The post Kuzey Kore: "ABD'nin mafyavari tutumu nedeniyle nükleer görüşmeler durabilir"
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Vietnam, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com