19 Kasım 2018 Pazartesi 16:40



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:40

Kuzey Kore medyası, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da 2010'da başlayan demokrasi yanlısı halk hareketlerine verilen isim olan Arap Baharı'nı, "Arap Kışı" olarak nitelendirdi.Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'de iktidardaki Kore İşçi Partisinin yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde yayımlanan yazıda, Arap Baharı'nın, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini, etnik gruplar ve mezhepler arasında kanlı çatışmaların, kargaşanın, cinayet, yağma ve terörün her türlüsünün yaşandığı amansız bir kışa sürüklediği belirtildi.Yazıda, "Batı ülkeleri, süreci Arap dünyasında demokratik devrim olmuş gibi dillendirdi ancak bu ülkelerde trajik rejim çöküşleri ardı ardına meydana geldi. Trajedi bugün hala devam ediyor." ifadesine yer verildi.Güney Kore'de bulunan bir Kuzey Kore uzmanı, Rodong Sinmun'da yer alan yazının, nükleer silahlardan arındırılması veya insan hakları koşullarının iyileştirilmesinin ardından Kuzey Kore'de rejim değişikliği için olası bir hamleyi önleme amaçlı göründüğü değerlendirmesinde bulundu.2010'da Tunus'ta başlayan ve Arap Baharı olarak adlandırılan halk ayaklanmaları, daha sonra Mısır, Libya, Yemen, Irak ve Suriye'ye yayılmıştı.