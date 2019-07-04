04.07.2019 10:23
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- Kuzey Kore'de Gözaltına Alınan Avustralyalı Öğrenci Serbest Bırakıldı

- Kuzey Kore'de gözaltına alınan Avustralyalı öğrenci serbest bırakıldıPYONGYANG - Kuzey Kore'de gözaltına alınan yüksek lisans öğrencisi Avustralyalı Alek Sigley serbest bırakıldı.

- Kuzey Kore'de gözaltına alınan Avustralyalı öğrenci serbest bırakıldı
PYONGYANG - Kuzey Kore'de gözaltına alınan yüksek lisans öğrencisi Avustralyalı Alek Sigley serbest bırakıldı.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'de gözaltına alınan 29 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi Avustralyalı Alex Sigley'in serbest bırakıldığını duyurdu. Kuzey Kore makamlarının Alex'i erken saatlerde serbest bıraktığını ifade eden Morrison, "Alex güvenli ve iyi. Şimdi ülkeyi güvenli bir şekilde terk etti" dedi.
Morrison, Alex'in serbest bırakılmasını sağlamadaki yardımları için İsveç makamlarına teşekkür etti.
Pyongyang Üniversitesi öğrencisi Alex'in geçtiğimiz hafta ailesiyle iletişiminin kesilmesi üzerine ailesi ve arkadaşları gencin gözaltına alındığını belirterek Avustralya Dışişleri Bakanlığına başvurmuştu. - Kuzey Kore'de Gözaltına Alınan Avustralyalı Öğrenci Serbest Bırakıldı
Kaynak: İHA
Avustralya, Kuzey Kore, Pyongyang, Güncel

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