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Kuzey Kore'de korona virüsü maratonu iptal ettirdi

Kuzey Kore, korona virüsü salgını endişesinin ardından Nisan ayında yapılması planlanan maratonu iptal etti.

21.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:22Kuzey Kore'de korona virüsü maratonu iptal ettirdi
Kuzey Kore, korona virüsü salgını endişesinin ardından Nisan ayında yapılması planlanan maratonu iptal etti.

Çin'in kentinden dünyaya yayılan korona virüsü salgını nedeniyle uluslararası organizasyonlar tek tek müsabakalarını erteliyor ya da iptal ediyor. Son olarak Kuzey Kore, Nisan ayında yapılması planlanan maratonu iptal etme kararı aldı. İnternet siteleri üzerinden açıklama yapan Young Pioneer Tur Şirketi, Kuzey Kore'deki seyahat ortaklarının korona virüsü nedeniyle ülkenin sınırının kapatılması ve seyahat yasağının getirilmesinin ardından Nisan ayında yapılması planlanan maratonun iptal edildiğini doğruladığını ifade etti. Şirket, başkent Pyongyang'da Eylül ayında yapılması planlanan Sonbahar Maratonu'nun iptal edilmediğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Güney Koreli bazı kaynakların Kuzey Kore'de korona virüsü görüldüğü iddialarının ardından Kuzey Kore'de virüse ilişkin bir semptomun olmadığını açıklamıştı. - PYONGYANG

Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

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