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Kuzey Kore'den BM'ye "insan hakları" uyarısı

BİRLEŞMİŞ Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Büyükelçisi Kim Song, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelere yazdığı mektupta, "ABD'nin ülkedeki insan hakları meselesini görüşmesinin yarımadada tansiyonu yükselteceği ve durumu daha kötüye götüreceği"...

05.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:00Kuzey Kore'den BM'ye
BİRLEŞMİŞ Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Büyükelçisi Kim Song, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelere yazdığı mektupta, "ABD'nin ülkedeki insan hakları meselesini görüşmesinin yarımadada tansiyonu yükselteceği ve durumu daha kötüye götüreceği" uyarısında bulundu.
Kim, Pyongyang yönetiminin ülkedeki insan haklarıyla ilgili herhangi bir konsey toplantısını "ABD'nin düşmanca politikalarından" kaynaklanan "ciddi bir provokasyon" olarak değerlendirdiğini ve buna çok sert şekilde karşılık verileceğini bildirdi.
Söz konusu meseleyi gündeme almanın BM sözleşmesinin "açık ihlali" ve "ABD'nin düşmanlık politikasını pohpohlayan bir eylem" olarak görüldüğünü vurgulayan Kim, "Tüm sorumluluk ABD ve konsey üyesi ülkelerdedir." ifadesini kullandı.
Kim, benzeri girişimlerin kökleşmiş bir politikanın sonucu olduğuna işaret ederek, "Kore yarımadasının durumu hala gergin ve nükleer meselesi henüz çözülemedi." yorumunu yaptı.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, önceki gün, "ABD'nin Kim Jong Un hükümetinden nasıl bir Noel hediyesi almak istediği kendilerine kalmış" açıklamasını yaparken, Kuzey Kore ordusu yetkilileri de ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye yapılabilecek olası askeri operasyon seçeneğini dile getirmesini sert bir dille eleştirmişti.
Avrupa Birliği (AB) üyesi 6 ülke, Kuzey Kore'nin devam eden balistik füze denemelerinin endişe verici olduğunu belirterek, Pyongyang yönetiminin "provokatif eylemlerini" kınamıştı.
BMGK, Kuzey Kore'nin sonuncusu 28 Kasım'daki füze denemelerini kapalı oturumda görüşmüştü.
Trump'ın, BMGK aralık ayı dönem başkanlığını devralmasının ardından Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerini 10 Aralık'ta yapılacağı tahmin edilen güvenlik konseyi toplantısında gündeme getireceği belirtiliyor.
Müzakereler, şubattan bu yana aksayarak devam ediyor
ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler, şubattan bu yana aksayarak devam ediyor.
Kuzey Kore'nin son aylarda bir dizi katı yakıt füze sistemleri denemesi yapması, uzmanlar tarafından Pyongyang yönetiminin, Japonya ve Güney Kore'deki hedefleri vurma kabiliyetini potansiyel olarak geliştirdiği şeklinde yorumlanıyor.
Kuzey Kore lideri Kim, Temmuz 2017'de ilk kıtalararası balistik füze denemesini, ABD'nin kuruluş günü olarak kutlanan 4 Temmuz için Amerikalılara bir "hediye paketi" olarak nitelendirmişti.

Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore, Kore, Güncel

Kaynak: AA

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