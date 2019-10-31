Haberler » Güncel » Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni bir füze denemesi yaptığı bildirildi.

31.10.2019 11:42Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi
Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni bir füze denemesi yaptığı bildirildi.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Pyongan vilayetinden Doğu Denizi'ne öğle saatlerinde iki füze ateşlendiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Açıklamada, füzelerin türüne veya menziline ilişkin bilgi verilmezken, Güney Kore ordusunun bölgedeki durumu izlediği kaydedildi.
Olay, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde yaptığı 12. füze denemesi olarak kayıtlara geçti. Pyongyang yönetimi son olarak 2 Ekim'de denizaltıdan fırlatılan güdümlü "Pukguksong-3" füzelerini Kuzey Kore kıyılarından Doğu Denizi'ne ateşlemişti.

Japon Denizi, Güney Kore, Kuzey Kore, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:34 Çakar sökümünde son gün yoğunluğu
12:34 Beyoğlu'nda çin'li kadına kapkaç şoku; telefonu çalan kapkaççı kamerada
12:34 Erdal İnönü mezarı başında anıldı
12:34 Balıkesir merkezli 5 ildeki operasyonda "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı
12:33 Spor meryem iyin benim için başarı madalya değil, insanların gönlünü kazanmaktır
12:32 TCMB Başkanı Uysal: "Tüketici enflasyonu yüzde 9.3'e geriledi"
12:32 Mardin'de afet ve acil durumlar için toplanma alanları belirlendi
31.10.2019 12:34:59