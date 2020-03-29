Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi
Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni füze denemesi yaptığı bildirildi.
29.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:04
Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni füze denemesi yaptığı bildirildi.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) tanımlanamayan füze fırlattığı belirtildi.
Kuzey Kore tarafından kaç tane ve hangi türde füze atıldığı henüz netlik kazanmadı.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) tanımlanamayan füze fırlattığı belirtildi.
Kuzey Kore tarafından kaç tane ve hangi türde füze atıldığı henüz netlik kazanmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Japon Denizi, Güney Kore, Kuzey Kore, Güncel