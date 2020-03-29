Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni füze denemesi yaptığı bildirildi.Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) tanımlanamayan füze fırlattığı belirtildi.Kuzey Kore tarafından kaç tane ve hangi türde füze atıldığı henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: AA