Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni füze denemesi yaptı.Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore, sabah saat 06.10 sularında 20 saniye aralıklarla Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru kısa menzilli olduğu sanılan iki balistik füze fırlattı.

Kaynak: Euronews.com