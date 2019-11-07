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Kuzey Kore'den Japonya Başbakanı Abe'ye tepki

Kuzey Kore, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun açıklamalarına tepki göstererek, Abe'nin Pyongyang'a ayak basmaması gerektiğini bildirdi.

07.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:04 Kuzey Kore'den Japonya Başbakanı Abe'ye tepki
Kuzey Kore, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun açıklamalarına tepki göstererek, Abe'nin Pyongyang'a ayak basmaması gerektiğini bildirdi.
Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Kuzey Kore'nin geçen hafta aslında "süper büyük füze fırlatma" sistemi denediğini belirterek, balistik füze denemesi yapıldığını sanan Abe'nin "ahmak" olduğunu ifade etti.
Kuzey Kore'yi kınadığını açıklayan Abe'nin gereksiz yere tepki gösterdiğini dile getiren yetkili, Japonya Başbakanı Abe'nin bir daha Pyongyang'a ayak basmaması gerektiğini kaydetti.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin 31 Ekim'de iki füze fırlattığı belirtilmişti.
Japonya Başbakanı Abe, Kuzey Kore'nin füze denemesini kınadığını ifade ederek, Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırımlarına uymadığını vurgulamıştı.

Shinzo Abe, Kuzey Kore, Pyongyang, Güncel

Kaynak: AA

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