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Dünya Kovid-19'la uğraşırken Kuzey Kore'nin gündemi başka

Kuzey Kore'nin iki yeni füze denemesi gerçekleştirdiği açıklandı.

21.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:12
Dünya Kovid-19'la uğraşırken Kuzey Kore'nin gündemi başka

Kuzey Kore'nin iki yeni füze denemesi gerçekleştirdiği açıklandı.

Kuzey Kore'nin bu sabah iki yeni füze denemesi gerçekleştirdiği belirtildi. Güney Kore askeri makamlarından edinilen bilgiye göre, ülkenin Kuzey Pyongyang eyaletinden ateşlenen füzeler, Kuzey Kore ile Japonya arasındaki sulara düştü. Japonya, balistik füze olduğu değerlendirilen füzelerin kendi münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıkladı.

Sessizliğini bozdu

ABD'nin Güney Kore Kuvvetler Komutanı Robert Abrams, daha önce yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin korona virüs nedeniyle 30 gün süreyle askeri faaliyetlerini en aza indirdiğini açıklamış, askerlerin tecrit altına alındığını söylemişti. Kuzey Kore bugünkü füze denemesiyle sessizliğini bozmuş oldu. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler : Güney Kore, Kuzey Kore, Japonya, Güncel

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