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Kuzey kore, doğu denizi'ne 2 füze fırlattı

Kuzey Kore'nin, ülkenin batısından Doğu Denizi'ne 2 füze fırlattığı iddia edildi.

10.09.2019 09:46 Kuzey kore, doğu denizi'ne 2 füze fırlattı
Kuzey Kore'nin, ülkenin batısından Doğu Denizi'ne 2 füze fırlattığı iddia edildi. Füzelerin Doğu Denizi'ne düşüp düşmediği açıklanmazken, Güney Kore ve ABD İstihbaratının füzeleri araştırdığı belirtildi.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Kuzey Kore, ülkenin batısından Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) 2 tanımlanamayan füze fırlattı. Haberde, Güney Kore Genelkurmay Başkanları'nın (JCS) açıklama yaptığı ve açıklamada  "Ordumuz, ek füzelerin fırlatılmasına karşı durumu takip ediyor" ifadelerini kullandığı belirtildi. Ayrıca, açıklamada füzelerin yerel saat ile 06.53 ve 07.12'de Pyongan bölgesinin Kaechon şehrinden fırlatıldığına ve füzelerin 330 kilometre uzaklığa ulaştığına değinildi. Füzelerin Doğu Denizi'ne düşüp düşmediğine dair bilgi paylaşılmazken, Güney Kore ve ABD İstihbaratının füzelerin tipini analiz ettiği belirtildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Kuzey Kore, Güncel

Kaynak: DHA

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