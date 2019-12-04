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Kuzey Kore, emperyalistleri İşçi Partisinin ideolojisine zarar vermekle suçladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "Emperyalistler ve sınıf düşmanları, partimizin ideolojik ve devrimci tutumunun altını oymak için çılgınca denemeler yapıyor.

04.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:36Kuzey Kore, emperyalistleri İşçi Partisinin ideolojisine zarar vermekle suçladı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "Emperyalistler ve sınıf düşmanları, partimizin ideolojik ve devrimci tutumunun altını oymak için çılgınca denemeler yapıyor." dedi.
Yonhap'ın, Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'ya dayandırdığı habere göre, Kim, Kore Yarımadası'ndaki en yüksek nokta olan Paektu Dağı'nda yaptığı açıklamada, "Her zaman Paektu'nun saldırgan ruhuyla yaşamalı ve çalışmalıyız." ifadesini kullandı.
Eşi ve üst düzey askeri yetkililerle ailesinin propaganda sembolü sayılan beyaz atla objektiflere poz veren Kim, emperyalistlerin Kuzey Kore Partisinin ideolojik ve devrimci tutumuna zarar vermek için daha çok teşebbüste bulunduğunu belirtti.
Haberde, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartları önermesi için yıl sonuna kadar tanınan sürede sona gelinirken, İşçi Partisinin, ay sonuna doğru "ülkede ve yurt dışında değişen durumlar" doğrultusunda "kritik konuların" ele alınacağı Merkezi Komite Toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.
Kuzey Kore'nin ABD işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ri Thae Song, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin önemli bir getirisi olmazsa nükleer diplomasiyi sürdürme niyetinin bulunmadığını yineleyerek "ABD tarafından çığırtkanlığı yapılan diyalog, özü itibarıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin diyaloğa bağlı kalmasını tezgahlayan aptalca bir oyundan başka bir şey değil. Bu, ABD'deki seçim ve politik durum lehine kullanılıyor. Artık hangi Noel hediyesini seçeceği tamamen ABD'nin takdirine kalıyor." yorumunu yapmıştı.
Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006 yılından beri ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.

Müzakereler, şubattan bu yana aksayarak devam ediyor
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartları önermesi için sene sonuna kadar süre tanıdıklarını, ABD'nin yaptırımlar ve baskı konusunda ısrarcı olması halinde "yeni bir yol" arayışına gireceğini açıklamıştı.
ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler, şubattan bu yana aksayarak devam ediyor.
Ekimde İsveç'te çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden kesilmişti.

Kuzey Kore'nin son aylarda katı yakıt füze sistemleri denemesi, uzmanlar tarafından Pyongyang yönetiminin, Japonya ve Güney Kore'deki hedefleri vurma kabiliyetini potansiyel olarak geliştirdiği şeklinde yorumlanıyor.

Kuzey Kore lideri Kim, Temmuz 2017'de ilk kıtalar arası balistik füze denemesini, ABD'nin bağımsızlık günü olarak kutlanan 4 Temmuz için Amerikalılara bir "hediye paketi" olarak nitelendirmişti.

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Kaynak: AA

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