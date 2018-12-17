Kuzey Kore, Eski Liderini Andı

Kuzey Kore
lideri Kim Jong Un
'un babası, eski lider Kim Jong Il, ölümünün 7. yılında düzenlenen törenle anıldı. Kar
yağışına rağmen binlerce insan eski liderin heykeli önünde toplanarak saygı duruşunda bulundu.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un babası, eski lider Kim Jong Il için ölümünün 7. yıldönümünde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang
'ta anma törenleri düzenlendi. Kim Jong Il'in Pyongyang'ın merkezindeki Mansu Tepesi'nde bulunan bronz heykelinin önünde kar yağışına rağmen toplanan on binlerce kişi, eski liderin heykelinin önüne çiçekler bıraktı ve lider için saygı duruşunda bulundu. Ülke çapında sayısız heykel, mozaik ve anıt mezar önünde anılan eski liderin portesi tüm ev ve iş yerlerine asıldı. Ayrıca Kim Jong Il ve eşinin birlikte olduğu ve üzerlerinde "Başkan" ve "Saygıdeğer hanımefendi" yazılı portreleri de tüm binaları süsledi.
Anma törenlerinin bugün de ülke genelinde devam etmesi bekleniyor.
Oğlu, Kim Jong Il'in hayalini gerçekleştirdi
Kim Jong Il, 2011 yılının Aralık
ayında hayatını kaybetmiş, yerine henüz 20'li yaşlarında olan ve ülke dışında tanınmayan oğlu Kim Jong-Un başkan olmuştu. Babasının aksine Kim Jong-Un'un portresi yalnızca Küba
Devlet Başkanı Miguel
Diaz-Canel'in ziyareti sırasında asılmış, ancak halka açık yerlerde gösterilmemişti. Ayrıca babası ve büyükbabasının aksine Kim Jong-Un'un doğum günü olan 8 Ocak'ta herhangi bir tören düzenlenmezken, ulusal tatil de ilan edilmedi. Bunların hiçbirinin Kuzey Kore Lideri için herhangi bir zayıflık işareti olmamasıyla beraber lider, devlet medyası tarafından genellikle aynı saygıyla muamele görüyor. Kim Jon-Un, seleflerinin arkasından alçak gönüllülükle ilerleyen bir lider olarak tanınıyor.
Kim Jong-Un, iktidara geldiğinde ülke ekonomisini uluslararası yaptırımlara karşı güçlendirdi ve babası ile büyükbabasının hayalini kurduğu hedeflere ulaştı. Kim Jong Un, ABD
'ye ulaşabilen uzun menzilli füzelerin ve nükleer silahların olduğu bir cephanelik kuran ilk lider oldu. - PYONGYANG
Kim Jong Un,Kuzey Kore
Kaynak: İHA