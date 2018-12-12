Kuzey Kore ile Güney Kore'den Barış İçin Bir Adım Daha

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:39



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:39

Kuzey Kore ile Güney Kore yeni bir hamleyle barış için bir adım daha attı. Taraflar arasındaki askerden arındırılmış bölgede bir araya gelen iki ülkenin askerleri 20 gözlem kulesinin kapatıldığını teyit etti.Kuzey Kore ve Güney Kore'ye ait askeri kuvvetler, iki ülke arasındaki arındırılmış bölgede bir araya geldi. Seul Savunma Bakanlığı günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Güney Koreli müfettişlerin gözlem kulelerinin yok edildiğini doğrulamak ve bütün silahlı birliklerin kaldırılmasını sağlamak amacıyla bölgenin Kuzey kısmını ziyaret edeceğini söyleyerek, Kuzey Kore'nin de aynı sebeple orada bulunacağını bildirdi. Bakanlık, askerlerin birbirlerinin topraklarında ilk defa barışçıl bir amaçla geçtiklerini de belirtti.Kasım ayında Güney Kore 10 gözlem kulesini yıkarken, Kuzey Kore'de 10 gözlem kulesini imha etmişti. Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ta iki ülke arasındaki gerilimin azaltılması amacıyla alınan kararlardan sonra sınır bölgesinde bulunan Panmunjom kasabasını askersizleştirilmiş, taraflar bölgedeki 35 silahsız personelini de görevden almıştı. Ağır silahlarla güçlendirilmiş gözlem kulelerinin kaldırılması, Eylül ayında Güney Kore Lideri Moon Jae-In ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un arasında düzenlenen zirvede Kore Yarımadası'na barış getirmek için kararlaştırılan adımlardan biriydi.İsminin aksine dünyada en çok güçlendirilen bölgelerden biri olan Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki 'Arındırılmış Bölge'nin mayın tarlaları ile dolu ve dikenli teller ile çevrilmiş olduğu biliniyor. Resmi olarak 'Ortak Güvenlik Alanı' (JSA) olarak adlandırılan bu bölge, Güney Kore, Kuzey Kore ve ABD liderliğindeki BM Komutanlığından gelen askerlerin yüz yüze geldiği sınırdaki 250 kilometrelik tek yer olma özelliği taşıyor. - SEUL