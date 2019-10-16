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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un beyaz atıyla kutsal Paektu dağının zirvesinde poz verdi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın yankıları sürerken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan gelen fotoğraflar dikkat çekti.

16.10.2019 09:53

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, beyaz atıyla "Kim hanedanlığının ana yurdu" kutsal Paektu dağının karlı zirvesine çıktı.

MEDYA FARKLI YORUMLADI

Devlet denetimindeki Kuzey Kore medyası, Kim'in at sırtındaki pozlarını "Dünyayı hayretler içinde bırakacak ve Kore devrimini ileri taşıyacak büyük bir operasyonun habercisi" olarak yorumladı.

Fotoğrafları yayımlayan Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, "büyük operasyonun" ne olacağına ilişkin ayrıntı vermedi. Reuters ajansı, Kuzey Kore liderinin önemli kararlar öncesinde bu dağa çıktığına dikkat çekti.

Ajansa göre uzmanlar, Kim'in dağa çıkmasının, nükleer silah ve balistik füze programları nedeniyle baskı altında olan Kuzey Kore'nin uluslararası yaptırımlara meydan okumasını simgelediğini söylüyor.

California'daki Uluslararası Middlebury Enstitüsü'nden Kuzey Kore uzmanı Joshua Pollack, ziyaretin 2020'de Kuzey Kore'den gelebilecek hamleler için bir beklenti doğurduğuna dikkat çekti.

Kim, 2017 sonunda Kuzey Kore'nin en büyük kıtalararası balistik füzesini denemesinden birkaç gün sonra ve Güney Kore'yle diyalog açılımında bulunduğu yeni yıl konuşmasından önce yine bu dağa çıkmıştı.

"UZAY HAMLESİ GELEBİLİR"

Reuters'a göre bazı uzmanlar ise Kuzey Kore'nin bir uzay programı başlatma olasılığından söz ediyor. Bu uzmanlar, Kuzey Kore'nin ekonomik ve teknolojik kapasitesini yansıtacak bu adımın kıtalararası füze denemelerinden daha az "kışkırtıcı" olacağını savunuyor.

"YENİ BİR MİT"

NK News'dan Kuzey Kore uzmanı Rachel Minyoung Lee, Kim'in dağa çıkışıyla ilgili haberlerde devlet medyasında kullanılan dile gönderme yaparak "Kim, büyük kararlar alma alma arifesinde olabilir. Kim'in Paektu'ya çıkışı ve at sırtındaki fotoğrafları azami propaganda etkisi yaratacak bir şekilde yeni bir MİT olarak sunuluyor" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un beyaz atıyla kutsal Paektu dağının zirvesinde poz verdi

Kuzey Kore, Reuters, Kore, Dünya

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