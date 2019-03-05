Kuzey Kore Lideri Rusya'yı Ziyaret Edecek

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kuzey Kore
Lideri Kim Jong-Un'un Rusya
'ya ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ve ABD
Devlet Başkanı Donald Trump
arasında gerçekleşen zirvenin başarısız olması üzerine gözler Rusya'ya çevrildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kuzey Kore Lideri Kim'in Rusya ziyaretinin kesinleştiğini duyurdu. Peskov, "Kesin bir tarih veremem. 12 Nisan'da Rus parlamenterler Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang
'da temaslarda bulunacak. Kesin tarih bu ziyaret sonrası açıklanabilir" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA
Kim Jong Un, Rusya Federasyonu, Kuzey Kore, Politika
Kaynak: İHA