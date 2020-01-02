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Kuzey Kore lideri, yakında yeni stratejik silahlarını tanıtacaklarını duyurdu

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, dünyanın yakın gelecekte ülkesinin geliştirdiği yeni stratejik silahlara şahitlik edeceğini belirtti. Ülke lideri, "Yakın zamanda dünya yeni silahlarımızı görecek" dedi.

02.01.2020 08:13 | Son Güncelleme: 02.01.2020 08:20

Kuzey Kore lideri Kim, ABD ile ilişkilerde güven inşa etmek amacıyla nükleer silah ve kıtalararası balistik füze (ICBM) denemelerini rafa kaldırdıklarını ancak Washington yönetiminin buna Güney Kore ile ortak tatbikat düzenleyerek ve Pyongyang'a daha fazla yaptırım getirerek karşılık verdiğini söyledi.

"HERKES ŞAHİTLİK EDECEK"

ABD'nin kendilerini oyaladığını belirten Kim, bu koşullar altında füze denemelerini durdurma anlaşmasına tek taraflı uymalarını gerektirecek bir durum olmadığını kaydetti.

Kuzey Kore'nin stratejik silahlar geliştirme projelerini daha etkili şekilde ilerletmesi gerektiğini vurgulayan Kim, "Dünya, yakın gelecekte Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (DPRK) yeni stratejik silahına şahitlik edecek." ifadesini kullandı.

TRUMP: SÖZÜNÜN ERİ

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Pyongyang liderinin açıklamalarının ardından gazetecilere verdiği demeçte, Kim ile çok iyi ilişkileri olduğunu söyledi.

Trump, "Bir anlaşma imzaladı. Nükleer silahların yok edilmesini müzakere edeceğine dair bir anlaşma imzaladı. Singapur'da imzalandı bu anlaşma. Ben onun sözünün eri olduğunu düşünüyorum. Bakalım göreceğiz." diye konuştu.

AMERİKA KUZEY KOREYİ İZLİYOR

Öte yandan, bir süredir Kuzey Kore üzerinde keşif uçuşları yapan ABD casus uçaklarının, yeni yılın ilk günü de havalandığı bildirildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre "Aircraft Spots" adlı hava araçları izleme sitesi, Japonya'daki Kadena hava üssünden havalanan RC-135W Rivet Joint modeli keşif uçağının Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) uçuş yaparken, EP-3E model radar sistem uçağının Güney Kore üzerinde 25 bin fit (7 bin 620 metre) irtifada seyrettiğini aktardı.

Kuzey Kore lideri, yakında yeni stratejik silahlarını tanıtacaklarını duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Kuzey Kore, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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