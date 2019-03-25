Kuzey Kore Medyasından Güney Kore'ye Tepki

Kaynak: AA

Kuzey Kore medyası, ortak iş birliği projelerini yalnızca yaptırımlar çerçevesinde ilerleten bir duruş sergilediği gerekçesiyle Güney Kore'ye tepki gösterdi.Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore hükümetine ait internet sitesi Uriminzokkiri'de yayımlanan yorum yazısında Güney Kore, iki ülke arasındaki sınır ötesi projeleri, Kuzey Kore'ye yönelik uluslararası yaptırımlar çerçevesinde ilerletme yönünde bir politika planına sahip olmakla eleştirildi.Yorumda, "İş birliği projelerinin yaptırımlar çerçevesinde konuşulması, Kuzey-Güney anlaşmalarına imza atan tarafken vaatleri, görevleri ve saygıyı ihmal eden bir eylemdir." değerlendirmesinde bulunuldu.Kuzey Kore internet sitesi Meari de iki Kore'nin, Kore Yarımadası'nda barışın sağlanmasında dış müdahaleye asla izin vermemesi gerektiğini vurgulayan benzer bir makale yayımladı.Makalede, "Kuzey-Güney ilişkilerini iyileştirmek, ne birinin onayına bağlıdır ne de birinin yardımına kalmıştır." ifadesi yer aldı.Öte yandan, bu yazılarda, ABD'nin doğrudan eleştirilmesinden kaçınıldığı aktarıldı.Koreler arasında yakınlaşmaGüney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen yıl 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.İki lider eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayınlamıştı. Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.Ayrıca ortak bildiride, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin uluslararası spor organizasyonlarına birlikte katılmaya devam edecekleri ve 2032 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma konusunda birlikte çalışacakları ifade edilmiş, iki ülkenin Panmunjom sınır köyündeki ortak güvenlik bölgesinin mayınlardan temizlenmesi ve sınır muhafızlarının kaldırılması konusunda da mutabakata vardığı kaydedilmişti.Diğer yandan, Panmunjom ateşkes köyünün Güney Kore'ye ait kısmındaki Barış/Özgürlük Evi'nde ekim ayında, yapılan çalışma düzeyindeki müzakerelerin ikinci turunda, iki Kore'den askeri yetkililer ve BM yetkilileri, Kuzey ve Güney Kore arasında yer alan Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) Ortak Güvenlik Bölgesi'nin (JSA) silahsızlandırılması ve sınır muhafızlarının kaldırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.Kuzey Kore, Güney Kore ile ortak yürüttüğü irtibat bürosundan cuma günü geri çektiği görevlilerinin bir kısmını bugün yeniden göndermişti.