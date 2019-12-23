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Kuzey Kore'nin füze tesisinde inşaat faaliyetleri iddiası

Kuzey Kore'de uzun menzilli füze fırlatma rampası üretiminin yapıldığı tesiste inşaat halindeki yeni bir yapının tespit edildiği ileri sürüldü.

23.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:10 Kuzey Kore'nin füze tesisinde inşaat faaliyetleri iddiası
Kuzey Kore'de uzun menzilli füze fırlatma rampası üretiminin yapıldığı tesiste inşaat halindeki yeni bir yapının tespit edildiği ileri sürüldü.
Planet Labs isimli şirketin 19 tarihli uydu görüntüleri üzerindeki incelemesi sonucunda, Pyongyang yakınında bir fabrikada uzun menzilli füze fırlatma rampası üretiminin yapıldığı tesiste hareketlilik ve bir yapının inşaatının devam ettiği belirlendi.
Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Doğu Asya Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Projesi Direktörü Jeffrey Lewis, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, uydu görüntülerine göre tesisin yeni yapının inşaatıyla genişlediğini belirtti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dün üst düzey askeri yetkililerin katıldığı toplantıya başkanlık etmişti. Kim ve askeri yetkililerin, toplantıda Kuzey Kore'nin savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi konusu üzerinde durdukları ifade edilmişti.
Kim, kesilen müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için yıl sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer denemelere ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.

Kuzey Kore, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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