Haberler » Dünya » Kuzey Kore'nin 'sosyalist örnek kenti' törenle açıldı - Haberler

Kuzey Kore'nin "sosyalist örnek kenti" törenle açıldı

Kuzey Kore lideri Kim "sosyalist ütopya" olarak inşa edilen Samjiyon kentinin açılışını yaptı.

04.12.2019 00:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 00:13Kuzey Kore'nin
Kuzey Kore lideri Kim "sosyalist ütopya" olarak inşa edilen Samjiyon kentinin açılışını yaptı. Kentte 10 bin binanın yanı sıra kayak tesisi, kültür merkezi ve hastaneler bulunuyor.Kuzey Kore'de yeni inşa edilen Samjiyon kentinin açılışı ülkenin lideri Kim Jong Un tarafından yapıldı. Resmi ajansı KCNA tarafından "Sosyalist ütopya" ve "modern uygarlığın timsali" olarak nitelendirilen kentin açılışını Kim Jong Un kırmızı kurdele keserek yaptı.

Törenle açılışı yapılan Paektu Dağı'nın eteklerine kurulan Samjiyon kentinde, yaklaşık 4 bin konut ve 10 bin binanın yanı sıra kayak tesisi, oteller, kültür merkezleri ve hastaneler bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca kent sakinlerinin kendi ihtiyacı olan yiyecekleri üretebilmesi için seralar da bulunuyor. Kuzey Kore İşçi Partisi'nden Choe Ryong Hae yaptığı açıklamada kenti "dünyadaki insan eliyle üretilen en iyi cennet" haline getirme çağrısında bulundu. İktidardaki Kim Jong Un'un ailesi açısından, kentin konumunun sembolik bir önemi bulunuyor. Bu bölgenin Kim Jong Un'un 2011 yılında vefat eden babası Kim Jong Il'in doğduğu yer olduğu iddia ediliyor.

İnsan hakları aktivistleri ağır eleştirilerde bulunuyor

Kuzey Kore'de iktidarı açıkça eleştirmek mümkün olmasa da, ülke dışında bulunan insan hakları aktivisleri Kim Jong Un'un önem verdiği projeyi eleştiriyor.

Güney Kore'ye iltica eden Kuzey Korelilere ait internet gazetesi Daily NK'da geçen Ağustos ayında yayınlanan haberde, kentin hangi şartlar altında inşa edildiğine yer verildi. Kente yakın bölgelerde yaşayan kişilerle yapılan görüşmelere dayandırılan haberde, bölge sakinlerinin ve inşaat işçilerinin kentin inşasında zorla çalıştırıldığı iddia edildi. Samjiyon kentinin kuruluşu Kim Jong-un'un bağımsız bir kurma çabalarından biri olarak değerlendiriliyor. AFP, dpa/NS, JD

(c)


Kim Jong Un, Kuzey Kore, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Dünya

Son Dakika Haberleri

00:26 "2. Uluslararası Din Eğitimi Vizyonu" toplantısı - Haber
00:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı - Haber
00:24 Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Trump'a yönelik azil soruşturması raporunu yayımladı - Haber
00:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü - Haber
00:20 Manisa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haber
00:12 "MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi - Haber
23:35 ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı - Haber
23:20 İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı - Haber
22:32 İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli - Haber
21:57 Son dakika: Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı - Haber
00:12 "MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi
19:47 Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler
15:50 Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Defalarca bıçakladı
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
11:45 Kayserililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma yanıtı
4.12.2019 00:34:01