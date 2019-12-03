Kuzey Kore'nin 'sosyalist ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "sosyalist ütopya" olarak tasarlanan ve devlet medyası tarafından "modern uygarlık timsali" diye nitelenen Samjiyon kentinin açılışını yaptı.

Resmi haber ajansı KCNA, Kim'in en iddialı inşaat projesi olarak görülen kentin açılışının havai fişeklerle kutlandığını bildirdi.

İktidarın yayın organı niteliğindeki Rodong Sinmun gazetesi, Kim'in karlarla kaplı kentte kurdele keserken çekilmiş fotoğraflarını yayımladı.

Kuzey Kore'de kutsal olarak kabul edilen Paektu Dağı'nın eteklerinde kurulan kentte 4.000 konut ve 380 kamu binasının yanında bir kayak tesisi, oteller, kültür merkezleri ve hastaneler bulunduğu belirtiliyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre Samjiyon, Kim'in kendi kendine yeten bir ekonomi yaratma çabasının en önemli adımlarından birini temsil ediyor.

Gazete, nükleer programı dolayısıyla Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlar nedeniyle kentin inşasının planlanandan çok daha uzun sürdüğünü, malzeme ve işgücü sıkıntısının yaşandığını aktardı.

'Kenti modern köleler inşa etti'

İnsan hakları aktivistleri ve Kuzey Kore'den kaçan muhalifler, kentin inşası için başlatılan iş gücü seferberliği kapsamında çok sayıda kişinin "modern köle" olarak çalıştırıldığını savundu.

Bu kişiler, kentin inşaatında görev alan gençlerin üniversiteye girme ya da İşçi Partisi'ne üye olma vaadiyle 10 yıl süreyle günde 12 saat çalıştırıldığını, bu kişilere ücret ödenmediğini ve az miktarda yemek verildiği savundu.

'Nasıl bir Noel hediyesi alacağı ABD'ye bağlı'

Bu arada ABD ile ilişkilerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ri Thae Song, "düşmanca politikalarını" değiştirmesi için ABD'ye tanıdıkları sürenin bu yılın sonunda dolacağını belirterek "Yıl sonunda nasıl bir Noel hediyesi alacağı Washington'a bağlı" dedi.

Ri açıklamasında ABD'nin Kuzey Kore'yle diyalog çağrısını iç politikaya yönelik bir "oyalama taktiği" olarak niteledi.