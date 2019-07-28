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Kuzey Kore, Rus gemisini serbest bıraktı

Kuzey Kore tarafından alıkonulan Rus balıkçı gemisi serbest bırakıldı.

28.07.2019 13:37 Kuzey Kore, Rus gemisini serbest bıraktı
Kuzey Kore tarafından alıkonulan Rus balıkçı gemisi serbest bırakıldı.
Rusya'nın Pyongyang Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, alıkoyduğu Rus balıkçı gemisini serbest bıraktığı bildirildi.
Açıklamada, geminin, 27 Temmuz'da Wonsan limanından ayrıldığı kaydedildi.
15'i Rus, 2'si Güney Koreli 17 kişilik mürettebatı bulunan gemi, Kuzey Kore sınırlarını 50 mil ihlal ettiği gerekçesiyle 17 Temmuz'da alıkoyulmuştu.

Kuzey Kore, Pyongyang, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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