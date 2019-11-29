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Kuzey Kore Şükran Günü'nde füze denemesi gerçekleştirdi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından basına yapılan açıklamada Japon Denizi yönünde, Kuzey Kore tarafından 2 füze denemesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

29.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:54Kuzey Kore Şükran Günü'nde füze denemesi gerçekleştirdi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından basına yapılan açıklamada Japon Denizi yönünde, Kuzey Kore tarafından 2 füze denemesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Kuzey Kore'nin ABD ile yürüttüğü nükleer müzakereler daha önce kilitlenme noktasına ulaşmıştı, füze denemeleri ise ABD'nin Şükran Günü'nü kutladığı Perşembe günü yapıldı. Güney Kore Genelkurmayı'nın açıklamasında, Kuzey Kore'de Güney Hamgyong Şehri'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) kıyısından gerçekleştirdiği tespit edilen füze denemesinde, füzelerin tipleri ve menzillerinin 24 Ağustos'ta ateşlenen füzelerle aynı olduğu, süper büyük çoklu batarya ile 30 saniye aralıklarla fırlatıldığı ifade edildi. Füzelerin 97 kilometre irtifaya ve 380 kilometre menzile ulaştığı, Genelkurmayın bölgedeki durumu izlediği ve başka denemeler olması halinde müdahaleye hazır olduklarını vurguladı. Kuzey Kore bu yıl içinde 13 kez benzer füze denemeleri gerçekleştirmiş ve en son 31 Ekim'de yine Japon Denizi'ne iki füze ateşlemişti.



Japon Denizi, Kuzey Kore, Dünya

Kaynak: DHA

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