Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, vaka sayıları ve can kayıpları artmaya devam ederken, Kuzey Kore'de yaşananlar ve sağlık durumları hakkında herhangi bir bilgi alınamazken, yalnızca Mart ayı içinde dört kez füze denemesi yapıldı. Kuzey Kore'nin ilk kez bir ay içinde bu kadar çok sayıda füze fırlattığı belirtildi.

"SON DERECE YERSİZ"

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğudaki liman kenti Wonsan'dan iki kısa menzilli füze fırlattığını duyurarak, denemelerin zamanlamasını eleştirdi ve "Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkilediği bir dönemde füze denemesi yapılması son derece yersiz" açıklaması yaptı.

BAŞARILI SONUÇ VERDİ

Japonya Savunma Bakanlığı da füzelerin Japon karasularına yakın bir noktaya düştüğünü açıkladı. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, çoklu roket fırlatıcılarının başarıyla denendiğini duyurdu.

KORONAVİRÜS BİLGİSİ ALINAMIYOR

Kuzey Kore, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için ülkede alınan acil önlemler çerçevesinde sınırlarını kapatmış, ülkeye turist girişini yasaklamış, okulların açılışını ertelemişti. Kuzey Kore'de şimdiye kadar kaydedilen herhangi bir Kovid-19 vakası olmadı ancak ülkede binlerce kişinin, virüsün bulaşmış olma ihtimaline karşı tıbbi gözetim altında tutulduğu ifade ediliyor.

"BİLGİLER GİZLENİYOR" İDDİASI

İnternetten yayın yapan Daily NK gazetesinde bu ayın başında yer alan habere göre, kaynaklar, Kovid-19 ile bağlantılı olduğu iddia edilen semptomlar gösteren ve hayatını kaybeden ya da karantinaya alınan kişiler hakkında istatistik tutulduğunu ancak bilgilerin gizlendiğini ileri sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup göndererek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği teklif ettiği bildirilmişti.