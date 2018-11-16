Kuzey Kore'ye Yasa Dışı Yollardan Girmeye Çalışan ABD Vatandaşına Sınır Dışı

16 Kasım 2018 Cuma 11:28



16 Kasım 2018 Cuma 11:28

Kuzey Kore'ye geçtiğimiz yıl yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan ABD vatandaşını sınır dışı etme kararı verdi.Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'dan yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl Ekim ayında ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan Amerikan vatandaşına sınır dışı kararı verildiği bildirildi. KCNA, Lawrence Bruce Byron adındaki Amerikalının 16 Ekim 2017'de Çin'den Kuzey Kore'ye girdiği günden beri gözaltında tutulduğunu belirtti. KCNA, Amerikan vatandaşının sorgulanırken ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın emri altında ülkeye yasa dışı girmiş olduğunu söylediğini bildirerek, ilgili makamların Amerikalıyı ülkeden sınır dışı etme kararı verdiklerini kaydetti. - PYONGYANG