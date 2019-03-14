Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye Zeytin Dalı: Yakın İş Birliği İçerisinde Olmak İstiyoruz

Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Kürdistan Bölgesi Başbakanı Neçirvan Barzani, referandumla bozulan ilişkilerin ardından "Ekonomi ve ticaret başta olmak üzere diğer bütün konular da Türkiye ile yakın iş birliği içerisinde olmak istiyoruz." dedi.

Başbakan Neçirvan Barzani bugün başkent Erbil'deki Başbakanlık köşkünde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyeti kabul etti. Toplantıda Türkiye-Kürdistan ilişkilerinin yanı sıra Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ele alındı. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Barzani Önal'ı yeni görevinden dolayı tebrik etti.

İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Kürdistan Bölgesi olarak komşuları ile iyi ilişkiler içerisinde olmayı arzuladıklarını belirten Barzani, özellikle zor zamanlarda Kürdistan'ın yanında olan Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Neçirvan Barzani, ekonomi ve ticaret başta olmak üzere, Türkiye ile her alanda iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Toplantıda Erbil- Bağdat hattındaki yeni gelişmeler hakkında da konuşan Neçirvan Barzani, ayrıca Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile sorunların çözüme ulaştırılması için çalıştıklarına vurgu yaptı.

Neçirvan Barzani

TÜRKİYE'DEN OLUMLU CEVAP

Görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getiren Sedat Önal ise, Kürdistan Bölgesi Başkanlığına aday gösterildiğinden dolayı Neçirvan Barzani'yi tebrik etti.

Türkiye'nin bundan sonraki süreçlerde de Kürdistan bölgesi ile yakın iş birliği içerisinde olacağını belirterek yeni hükümetin en yakın zamanda kurulmasını arzuladıklarını kaydetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal

NE OLMUŞTU?

IKBY'nin referandum kararı ardından Türkiye ile ilişkileri gerginleşmişti.

Referandum sonrasında ilişkileri normalleştirmek için, IKBY makamları pek çok kez ziyarette bulunma ve ilişkileri onarma talebinde bulunmuş ve ifadelerinde defalarca referandum öncesindeki şartlara dönmek istediklerini belirterek bu yönde pek çok aracı kullanmaya çalışmışlardı.

Türkiye her zaman birleşmiş bir Irak ve toprak bütünlüğükonusunda ısrarcı davranmış ve IKBY'nin Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir eylemden kaçınması durumunda ilişkilerin normalleşmesi için daha yakından adım atılabileceğini ifade etmişti.

Aynı zamanda, Türkiye'nin Başbakan Neçirvan Barzani'yi yemin törenine davet etmesi IKBY tarafından büyük memnuniyetle karşılanmıştır. Ziyaretinin hemen ardından, Türkiye ile yeni bir başlangıç yapma konusunda ısrarcı davranmış ve ziyareti ilişkileri geliştirmek için her iki taraf adına atılmış olumlu bir adım olarak değerlendirmiştir.